Conforme divulgação oficial recente, em 2021, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) confirmou sua estratégia de continuar fortalecendo o core business – apoiado pelos pilares de excelência operacional, proximidade com clientes e atenção a potenciais disrupções tecnológicas, regulatórias ou de produtos – e paralelamente, atuar em novos segmentos escolhidos nas adjacências do core business, com recursos e estruturas dedicadas.

B3 e a estratégia core business

Nessa estratégia, a área de dados & analytics deve assumir cada vez mais protagonismo no crescimento da companhia, informa a instituição em sua plataforma oficial.

B3: expansão da presença em mercados atrativos ligados ao ecossistema financeiro

Como parte da estratégia da Bolsa de Valores do Brasil (B3) de expandir a presença em mercados atrativos ligados ao ecossistema financeiro, a companhia concluiu, em dezembro, a operação de aquisição de 100% do capital social da Neoway.

Produtos de dados e analytics

Com a transação, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que pretende trazer maior celeridade ao lançamento de produtos de dados e analytics para os mercados financeiro e de capitais, bem como de crédito e varejo, atendendo clientes do setor financeiro e de outros mercados.

A criação da Dimensa

Em 2021, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) também investiu R$ 600 milhões para viabilizar a criação da Dimensa, empresa líder na oferta de softwares para empresas do segmento financeiro, em parceria com a TOTVS, e participou na rodada de investimento da Pismo, techfin que oferta plataforma de processamento para serviços financeiros em nuvem, destaca a divulgação oficial da Bolsa de Valores do Brasil.

B3: resultados do trimestre

Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), no quarto trimestre de 2021, as receitas somaram R$ 2,4 bilhões, o que representa queda de 4,2% na comparação com o quarto trimestre de 2020, quando os números foram impactados positivamente por reversão de provisões não recorrentes.

Lucro líquido recorrente

O lucro líquido recorrente atingiu R$ 1,2 bilhão, aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, destaca a instituição oficial da bolsa de valores.

Fiagros (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais)

O último trimestre do ano foi marcado por uma série de lançamentos de novos produtos e serviços. No segmento de ações, foram lançados mais de 15 Fiagros (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais), nova categoria de FIIs voltada para aplicação em ativos de investimentos do agronegócio, ressalta Bolsa de Valores do Brasil (B3) através do seu site oficial.

