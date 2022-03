Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores (B3), a partir do último dia 14, os horários de negociação do mercado de bolsa e balcão organizado da B3 sofreram alterações devido ao início do horário de verão dos Estados Unidos.

B3: novos horários de negociação do mercado de bolsa e balcão

A Bolsa de Valores (B3) informa que a mudança nos horários de negociação é válida para o pregão regular, que envolve o mercado de bolsa (contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciados em commodities, dólar comercial, units) e balcão (ações).

O horário de negociação para os contratos futuros referenciados em Dólar comercial passaram a terminar às 18h e o futuro de Índice, às 17h55, informa a plataforma oficial da bolsa de valores. Conforme informa a Bolsa de Valores (B3) em seu site oficial, o novo horário também trouxe de volta o after market, com as negociações entre 17h30 e 18h.

Sem alterações para a operação estruturada de forward

Permanecem inalterados os horários de negociação vigentes para a operação estruturada de forward points com contrato futuro de dólar para abertura de posições em D0 (FUT FRP0), de renda fixa privada, destaca a Bolsa de Valores (B3) em divulgação oficial.

Essas alterações ocorrem durante o início e o fim do horário de verão americano para que o investidor possa acompanhar o funcionamento do mercado sem que haja qualquer lacuna envolvendo as negociações, explica a instituição em seu site oficial.

Confira trechos do ofício regular oficial da Bolsa de Valores (B3)

A Bolsa de Valores (B3) informou oficialmente que, devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos em 13/03/2022, a partir de 14/03/2022, os horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão organizado administrados pela B3 foram alterados em grades horárias distintas.

Derivativos, ações e procedimento de exercício de opções

Sendo assim, a nova grade horária vigorou a partir de 14/03/2022 para o mercado de derivativos, para o mercado de ações com exceção ao procedimento de exercício de opções e para o procedimento de exercício de opções do mercado de ações.

Canais oficiais para verificar a alteração de forma integral

Os horários de negociação estão disponíveis em www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, PUMA Trading System, Participantes e traders, Horário de negociação. Acesse o site oficial da instituição (Bolsa de Valores – B3) para que obtenha mais detalhes, bem como para visualizar o documento de forma integral. Sempre busque informações através de canais oficiais para que possa obter dados confiáveis sobre a economia de forma ampla.