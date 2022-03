A Bolsa de Valores do Brasil (B3) defende princípios básicos para um leilão ser aprovado pela instituição. Confira pontos relevantes!

B3: princípios básicos para a aprovação de um projeto

De acordo informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), nenhum projeto será aprovado caso não atenda os princípios básicos defendidos pela B3 enquanto bolsa de valores devidamente regulamentada, quais sejam:

Licitude do objeto a ser ofertado;

Publicidade de informações;

Definição de regras claras para a condução e julgamento da operação;

Estrito acompanhamento às regras definidas;

Igualdade no acesso às informações;

Critérios claros e objetivos para a seleção e julgamento de participantes interessados;

Dinâmica livre de formação de preços;

Possibilidade de disputa justa e equânime entre os interessados no objeto da oferta.

Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores (B3), qualquer empresa interessada em realizar uma operação especial no ambiente da B3 pode entrar em contato com a instituição.

B3: fluxo de projeto no ambiente da Bolsa de Valores

Após esse primeiro contato, a Bolsa de Valores (B3) informa que ocorre uma reunião com todas as áreas envolvidas no processo. O contato oficial por e-mail para esse setor da B3 é: leiloes@b3.com.br.

Adequação do projeto às necessidades específicas do proponente e da B3

De acordo com informações oficiais, após apresentado a todas as equipes técnicas da Bolsa de Valores (B3), o projeto passará por uma avaliação completa para a correta adequação às necessidades da proponente e da realização no ambiente da bolsa. Conforme informa o site oficial da instituição, serão apontadas todas as necessidades de modificação ou complementação aos documentos apresentados.

Assinatura do contrato de prestação de serviços com a B3

Uma vez que haja entendimento sobre o projeto a ser conduzido pela Bolsa de Valores (B3), as partes devem estabelecer um contrato de prestação de serviços ou acordo operacional.

Formalização da remuneração da B3

Neste contrato/acordo, as partes estabelecerão as responsabilidades e direitos que ditarão os serviços prestados pela Bolsa de Valores (B3) durante todo o projeto que estiver em andamento. Nesse momento também será estabelecida a remuneração a que terá direito a Bolsa de Valores (B3) pelos serviços prestados.

Solicitação de autorização junto à CVM para realização do leilão na B3

A Bolsa de Valores (B3) sofre regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Conforme definido na Instrução nº 461, deve solicitar autorização para a CVM para a realização de todas as operações especiais, ou seja, aquelas que não fazem parte dos produtos devidamente registrados à negociação em bolsa.

O pedido de autorização é feito pela própria Bolsa de Valores (B3) no momento em que exista a versão final do edital da oferta, informa a instituição. Acesse o site oficial da B3 e obtenha informações importantes sobre o mercado de investimentos e sobre a economia de forma ampla.