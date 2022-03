BA lidera inadimplência no NE e Serasa faz Limpa Nome Emergencial com até 99% de desconto

Foto: Divulgação/Serasa

A Serasa divulgou em coletiva nesta quinta-feira (10) os dados de inadimplência do Nordeste e informações sobre o Feirão Limpa Nome, que acontece neste mês de março. Em parceria com mais de 100 empresas, a Serasa possibilita negociações com descontos que podem chegar até 99% do valor da dívida.

O cenário econômico brasileiro, segundo o IBGE, apresentou a maior inflação desde 2015, com 10,06%. Além disso, fatores como a alta de preços, principalmente em transportes, habilitação e alimentação, o desemprego – que chega a 12 milhões brasileiros -, alta na taxa de juros e também a guerra na Ucrânia impactam diretamente na economia local e na inadimplência.

Com isso, de acordo com a Serasa, o número de inadimplentes no mês de janeiro chegou a 64,82 milhões, o maior número no último ano.

Inadimplência no Nordeste

Pela primeira vez, desde de abril e maio de 2020, o número de inadimplentes no Nordeste bateu recordes, ultrapassando a marca de 16 milhões em janeiro de 2022.

Com o valor médio das dívidas de R$ 3.146,74 na região, os estados que lideram no número de inadimplentes são Pernambuco (41,10%), Sergipe (40,16%), Maranhão (38,06%), Ceará (38%) e Rio Grande do Norte (37,62%).

Inadimplência na Bahia

A Bahia, estado que lidera o ranking do valor das dívidas no Nordeste, com R$ 12,4 bilhões, registrou 4.138.037 de inadimplentes, sendo 1.142.828 residentes de Salvador, em janeiro de 2022.

Comparado com janeiro de 2021, a capital baiana apresentou com uma variação 8,15% a mais de inadimplentes em janeiro de 2022. O valor total das dívidas do estado somam em de R$ 12.399.457.241,12.

Dentre as principais dívidas do estado, estão as dívidas de banco/cartão (27,8%), utilidades (25,%) e varejo (18,8%).

Feirão Limpa Nome

Devido ao cenário da inadimplência no Brasil, será realizada uma versão emergencial do Feirão Limpa Nome. Até 31 de março, em parceria com 100 empresas credoras, a Serasa oferece a possibilidade de negociação das dívidas com descontos que podem chegar a até 99% do valor da dívida.

As ofertas de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e de outros segmentos estão disponíveis nos canais digitais da Serasa, onde a negociação pode ser feita em três minutos. Mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões desses débitos poderão ser pagos por até R$ 100,00 e cerca de 15 milhões poderão ser quitados por apenas R$ 50,00.

É possível negociar no App da Serasa, no site, pelo telefone 0800 519 1222, pelo WhatsApp (71) 99575-2096 e também pelas agências dos correios.

Leia mais sobre Economia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias