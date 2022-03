Babado Novo abre venda de ingressos para gravação de DVD

Foto: Osmar Gama/Divulgação



A banda Babado Novo comemora 20 anos de carreira com a gravação do DVD, que acontece no próximo dia 29 de março, no Sollar Baía (MAM). Aproveitando o aniversário de Salvador, Mari Antunes presenteia a capital baiana com o show e recebe Durval Lelys, Felipe Pezzoni (Banda Eva) e Gabi Martins para a ocasião.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Gravação do DVD do Babado Novo – 20 anos

Dia: 29 de março de 2022

Local: Sollar Baía, MAM

Horário: 20h

Ingressos: Sympla – R$ 80 (+ taxa)

