Bahia avança 47,3 % no volume das atividades turísticas em 2021

O volume das atividades turísticas na Bahia teve grande avanço em 2021, um aumento de 47,3%. O setor de Serviços também encerrou o ano com alta, 9,8 %. As informações constam no Informe Executivo de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), divulgado na terça-feira (1º). O desempenho crescente do consumo das atividades turísticas no acumulado de 2021, principalmente, pelas contribuições positivas vindas de Hotéis (64,8%).

“O movimento de recuperação de setores tão estratégicos para o estado, como o de serviços e turismo é, sem dúvida, motivo de muita satisfação. Como tenho dito há algum tempo, por mais que ainda não estejamos onde desejamos estar, a economia tem respondido ao trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado e é questão de tempo para que tenhamos a Bahia no lugar onde, por todo potencial deste estado, merecemos estar”, avalia o vice-governador João Leão, secretário do Planejamento.

Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para a atividade de Serviços prestados às famílias (49,6%), seguido de Transporte e Correios (10,40%), Administrativos e complementares (5,90%). “Em 2021, as vendas no varejo da Bahia registraram no setor do Comércio a taxa positiva de 7,9%, isso significa que o Estado vem apresentando números positivos no segmento e que estamos no caminho certo”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal.