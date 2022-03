Bahia enfrenta Sergipe e seca rivais para se classificar na Copa do Nordeste

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia O Bahia tem o segundo jogo decisivo da semana neste sábado (19), às 17h45, dessa vez pela Copa do Nordeste. Após ser eliminado no Campeonato Baiano, o Tricolor define contra o Sergipe se continua na competição ou se cairá precocemente.

Fora do G-4, o Bahia precisa vencer o Sergipe em Aracaju e torcer contra Náutico e Botafogo-PB. O time sergipano tem apenas 1 ponto e já está eliminado do campeonato regional. Se triunfar, o time de Guto Ferreira, que hoje é o quinto colocado do grupo B com 10 pontos, chega aos 13 pontos e ultrapassa os rivais paraibano e pernambucano caso eles não vençam as partidas.

Com 12 pontos, o Botafogo-PB está com 12 pontos e enfrenta o Sampaio Corrêa, que também briga para se classificar no Grupo A. Se empatar, é ultrapassado pelo Bahia – em caso de triunfo Tircolor – no número de vitórias. O Náutico, com 11 pontos, fica atrás do Bahia também em caso de empate ou derrota.

Se empatar, o Bahia ainda pode se classificar caso o time pernambucano perca para o Globo. O time de Natal é o sétimo colocado com 5 pontos e não tem mais chance de classificação.

Se avançar, o Tricolor chega no máximo a terceira posição do seu grupo. Em terceiro, enfrentaria o segundo colocado. Se classificando em quarto, o Bahia disputa com o primeiro lugar a vaga nas semifinais. Em qualquer uma das possibilidades, o mando de campo do jogo seria na casa do adversário do Esquadrão.