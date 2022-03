Bahia goleia Jacuipense e se afasta da zona de rebaixamento do Baiano

O Bahia fez a obrigação e venceu a Jacuipense neste sábado (12), em partida válida pelo Campeonato Baiano. O jogo ganhou ares de decisão pela proximidade do tricolor baiano com a zona de rebaixamento da competição estadual. Para se afastar do perigo, o time de Guto Ferreira goleou o líder do campeonato por 4 a 1, com gols de Luiz Otávio, Marco Antônio, Rai e Rodallega.

Os donos da casa abriram o placar no início do primeiro tempo após cobrança de falta e desvio de Luiz Otávio. A Jacuipense chegou a empatar a partida em falha do goleiro Matheus Teixeira. Julio aproveitou a saída do gol errada do defensor do Bahia e fez o primeiro do time visitante.

Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ficar na frente do placar com gol de Marco Antônio. O Tricolor ainda ampliou com Raí Nascimento. No segundo tempo, Rodagella, após passe de Ronaldo, fechou a goleada.