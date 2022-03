Bahia: Homem liberado em audiência de custódia é preso 48h depois com drogas

Foto: Ascom PC

Um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso em flagrante, novamente, na sexta-feira (4). Ele havia sido detido anteriormente na quarta-feira (2) por policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior com porções de maconha, arma, munições e materiais para embalar drogas e foi liberado no mesmo dia para responder em liberdade. O caso aconteceu em Santo Antônio de Jesus (BA).

“Tomamos conhecimento que o acusado estaria novamente em uma residência, no bairro Cajueiro, com outras quatro pessoas vendendo drogas. Nos deslocamos, e conseguimos efetuar a prisão dele e dos outros”, explicou o coordenador da 4ª Coorpin, delegado Joaquim Souza.



Com o grupo, foram encontrados 93 porções de maconha e 62 porções de cocaína embaladas para a venda, uma balança, uma máquina de cartão de crédito, cinco celulares, relógios, material para embalar drogas e a quantia de R$189. Os cinco foram levados para a sede da Coorpin, onde devem permanecer à disposição da Justiça.

