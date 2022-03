Bahia perde mais uma e se complica no campeonato baiano

Foto: Felipe Santana/EC Bahia

O Bahia se complicou mais uma vez no Campeonato Baiano. No jogo que valia uma vaga no G4, o Atlético de Alagoinhas levou pra casa os três pontos e colocou o Bahia mais perto da zona de rebaixamento. O Carcará bateu o tricolor por 2×1, no estádio Carneirão.