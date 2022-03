Bahia registra 1.046 casos de Covid-19 e um óbito em 24 horas

Na últimas 24 horas, foram registrados 1.046 casos de Covid-19 e um óbito pela doença na Bahia. O estado possui 1432 casos ativos, segundo dados divulgados neste domingo (27), pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

A Sesab informou que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. O órgão afirma que a base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

