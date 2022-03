Bahia registra 1.361 casos ativos de Covid-19 e 13 óbitos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.811.802 casos descartados e 327.720 em investigação. De acordo com a Sesab, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Até o momento, a Bahia tem 11.457.251 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.509.067 com a segunda dose ou dose única e 4.837.042 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 804.349 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 154.936 já tomaram também a segunda dose.