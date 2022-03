Bahia registra 1.554 casos ativos de Covid-19 e mais 17 óbitos

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (21) registra 1.554 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, 35 pessoas testaram positivo para a doença no Estado com mais 17 óbitos.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste segunda-feira.