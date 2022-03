Bahia registra 3.022 casos ativos contra Covid-19 e 16 óbitos nas últimas 24 horas

A Bahia registrou mais um dia de queda no número de casos ativos contra a Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o estado tem 3.022 pessoas com a doença.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.775.021 casos descartados e 326.542 em investigação. Segundo a Sesab, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Até o momento, a Bahia tem 11.424.454 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.410.438 com a segunda dose ou dose única e 4.043.879 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 655.847 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 25.047 já tomaram também a segunda dose.

