Bahia sofre sexto aumento no preço da gasolina e diesel

O preço da gasolina e diesel vai sofrer o sexo ajuste do ano na Bahia. De acordo com o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia), distribuidoras e postos de combustíveis foram informados do sexto aumento dos preços da gasolina e do diesel na manhã deste sábado (26).

O sindicato informou que a Acelen, operadora da Refinaria Mataripe, aumentou em R$ 0,15 o preço do litro da gasolina A e em R$0,56 o preço do litro do diesel S10 para as distribuidoras.

A partir do aumento na refinaria, postos de combustível tem a liberdade de decidir se irão repassar ou não ao consumidor. O sindicato reclama que a gasolina vendida pela Acelen na Bahia – por R$ 4,24 – é a mesma comercializada em Ipojuca (PE), onde o produto é vendido por R$ 3,74. Já a diferença do S10 vendido pela Acelen em comparação a outras refinarias é R$0,43 a R$0,68.

Em nota, a Acelen informou que “os preços dos produtos produzidos pela Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete”.

A nota diz que “nos últimos 26 dias, com o agravamento da crise gerada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, o preço internacional do barril de petróleo disparou, superando os US$120 por barril, o que gerou impacto direto nos custos de produção”, e que “reafirma sua aposta em uma política transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”.

Segundo a Acelen, o reajuste será de 12,5% para o Diesel S10 e 3,7% para a Gasolina A, enquanto o Diesel S500 não sofre mudanças no preço.

