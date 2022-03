Bahia tem 2.829 casos ativos de Covid-19; 28 óbitos foram registrados

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta-feira.

Os números ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Até o momento a Bahia 11.423.037 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.428.136 com a segunda dose ou dose única e 4.114.416 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 674.157 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 28.419 já tomaram também a segunda dose.

