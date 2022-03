Bahia tem gasolina mais cara do Brasil, ANP

A gasolina vendida na Bahia é a mais cara do Brasil, segundo pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgada na sexta-feira (25).

De acordo com a pesquisa, o preço máximo da gasolina vendida no Brasil chegou perto de R$ 9. Nesta semana, o valor máximo encontrado nas bombas no estado baiano foi R$ 8,949, maior registrado pela ANP.

É a terceira semana seguida em que os preços máximos no país estão acima dos R$ 8. Nos sete dias anteriores, o maior valor verificado no país foi de R$ 8,399 por litro no Rio de Janeiro. Há duas semanas, o teto já havia ficado com a Bahia, com R$ 8,770 por litro.

Apesar do alto valor, o preço médio do litro da gasolina recuou 0,78% nos postos do país nesta semana.

