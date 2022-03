Bahia tem redução no número de feminicídios nos dois primeiros meses de 2022

O número de feminicídios na Bahia teve redução de 15,8% nos dois primeiros meses de 2022 – de 1 de janeiro a 2 de março – se comparado com o mesmo período em 2021. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), em janeiro e fevereiro deste ano 16 mulheres morreram vítimas de violência masculina, enquanto em 2021 foram 19 mortes nestes dois meses.

De 2017 a 2020, o número de casos de feminicídio no estado só cresceu, tendo número recorde em 2020, com 113 registros. Em 2021, houve uma redução. Segundo a SSP-BA, 89 feminicídios foram registrados na Bahia.

2017: 74

2018: 76

2019: 101

2020: 113

2021: 89

Casos de 2022

Foto: Reprodução

Um dos exemplos de feminicídios cometidos em 2022 na Bahia aconteceu em 17 de janeiro. Uma mulher foi morta na frente das filhas gêmeas, em Ipirá, no centro-norte da Bahia. No dia seguinte, o ex-marido da vítima foi preso pelo crime. Ele alegou, em depoimento, que estava desorientado e não se recordava de ter assassinado Alessandra Souza, de 40 anos.

No dia 5 de fevereiro, a ex-mulher de um vereador morreu após ser baleada em Santo Estevão. Jéssica Regina Macedo Carmo estava grávida de nove meses e o bebê também não resistiu. George Passos Santana, ex-marido da vítima e suspeito do crime, afirmou a polícia que o disparo foi acidental.

Em Simões Filho um homem atropelou e matou a ex-mulher, Leidiane Nascimento Paraguassu. O crime aconteceu no dia 12 de fevereiro e o ex-marido da vítima foi preso pelo crime. O filho de Leidiane estava com o pai no momento do atropelamento.

Na última sexta-feira (4), em Salvador, um homem foi preso após atirar na esposa grávida. Rafael Lopes, de 34 anos, foi encontrado após atirar em Ivana Oliveira e agredir a própria mãe na manhã desta quarta-feira (2), na Rua Calazans Neto. O bebê de 4 meses morreu.