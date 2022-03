Baiana Raíssa Machado bate recorde mundial no lançamento de dardo em campeonato nacional

Raíssa Machado, recordista mundial de lançamento de dardos (Foto: divulgação) A baiana da cidade de Ibipeba, Raíssa Machado, de 25 anos, conquistou o recorde mundial no lançamento de dardo neste domingo (13), com a distância de 24,80m. A marca ocorreu na primeira competição nacional da temporada 2022. O evento aconteceu no CT Paralímpico e a atleta compete na classe F56 (para atletas com comprometimento nos membros inferiores e que lançam sentado). “É a minha primeira competição do ano, estou muito feliz, e não esperava bater o recorde mundial. Estou na fase dos testes de força e esperava um bom resultado, mas não o recorde. Me surpreendi, mas fui consistente e veio a marca. Estou muito emocionada, espero que as outras competições me surpreendam como esta”, disse Raíssa.

Em agosto de 2021, a baiana conquistou a medalha de prata em Tóquio e bateu o recorde das Américas e distância de 24,39m. Esta marca era a melhor da carreira da atleta. Com a conquista deste domingo, a brasileira derrubou a marca da iraniana Hashemiyeh Motaghian Moavi, antiga detentora do recorde mundial com 24,50m.

A 1ª Fase nacional do Circuito Loterias Caixa aconteceu no CT Paralímpico, em São Paulo, e contou com 230 atletas. A atleta também treina no local, referência no Brasil e no mundo em esporte adaptado.

Conheça Raíssa Machado Raíssa Machado é natural de Ibipeba, na Bahia (Foto: divulgação) Nascida em Ibipeba, na Bahia, com uma malformação congênita nos membros inferiores. Ainda na infância, sofreu bullying na escola, e passou por um difícil período de rejeição da própria aparência e deficiência. Teve depressão, conseguiu superar e hoje se orgulha da trajetória que traçou. Raíssa é uma das principais atletas do mundo no arremesso de dardo.