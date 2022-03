Baiano da periferia aprovado na Unicamp precisa de ajuda para cursar Engenharia

Foto: Reprodução/Redes Sociais O estudante João Meireles, 21 anos, rompeu as barreiras da Bahia e agora precisa de ajuda para viver um sonho. O jovem da periferia, da Boa Vista do Lobato foi aprovado no curso de Engenharia da Computação, na Unicamp. Ele partiu para Campinas (SP), na última segunda-feira (21), mas ainda busca recursos para conseguir se manter na cidade.

Ao Correio24horas, João Meireles explicou que a aprovação, para um jovem que já enfrentou problemas de saúde e falta de dinheiro, não é o suficiente.

“Precisei de oportunidades. Tive a oportunidade de encontrar professores na rede pública que estavam comprometidos com a educação de seus alunos, que se dedicaram e ficavam felizes com as nossas conquistas. Tive a oportunidade de conseguir ingressar em uma instituição pública de qualidade que me preparou para a faculdade. E tive a oportunidade de ter uma família que me apoiou”, afirma.

Antes de chegar a São Paulo, João morou em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Lá, o jovem enfrentou um momento difícil. Desenvolveu uma pneumonia, que evoluiu para derrame pleural e 14 dias de internação, com uma asma crônica que o atormenta até hoje.

Depois desse episódio, João e a família se mudaram para o Subúrbio de Salvador e ele passou a estudar na Escola Municipal Padre Norberto, em Boa Vista do Lobato.

“Depois de ser reprovado, levei um tempo para gostar da escola de novo. Estudava, mas o gosto pelo ensino só veio com o tempo e com a dedicação dos professores”, disse ao Correio24horas.

Mas a vida de João começou a mudar de verdade no 9° ano, quando ainda estava na escola. O jovem resolveu aplicar para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). Apesar da prova concorrida, João contou com a ajuda da escola e dos professores.

“Eles montaram um cursinho pra gente. Quem estudava no matutino ficava 1h a mais na escola para assistir às aulas de reforço, e quem estudava no vespertino, o meu caso, chegava 1h mais cedo”, contou.

Apenas nove estudantes aproveitaram a chance, sendo sete aprovados. Na lista estava João Meireles. Mas, mais uma vez, João precisou de ajuda. Para poder se dedicar integralmente aos estudos, ele teria que arcar com o valor do transporte e da alimentação. Dessa vez, o próprio Instituto ofereceu a oportunidade.

João passou a receber duas bolsas, uma de auxílio transporte, no valor de R$ 199, e outra de pesquisa, de R$ 299.

“Sou muito grato ao Ifba, porque eles mudaram a minha vida. Lá eu conheci a engenharia, participei de pesquisas, de competição de robótica e fui preparado para a universidade. No primeiro dia de aula, um professor falou para a gente que assistir aula não bastava, que a gente precisava, através das pesquisas, encontrar uma forma de ajudar a melhorar a sociedade e para isso era preciso estudar os problemas da sociedade”, refletiu.

O professor que inspirou João morreu em 2018. Apesar de não conseguir ver os frutos do aluno, o jovem garante que o mestre jamais será esquecido.

Em 2021, João Meireles foi aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As cotas deram a ele a oportunidade de estudar, mas novamente a conta não fechou por conta da ausência do dinheiro. Ele não tinha como arcar com os custos e nem se manter na cidade. Desistiu.

Agora, a Unicamp também abriu as portas para receber João Meireles. Envolto ao medo de deixar escapar a oportunidade, dessa vez ele contou com a ajuda da namorada, que teve a ideia de fazer uma vaquinha virtual.