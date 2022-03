Banco de Perfis Genéticos identifica primeiro desaparecido; jovem estava sumido desde 2018

Foto: Reprodução/ Ascom-DPT O Banco de Perfis Genéticos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou a primeira identificação de um jovem desaparecido em 2018. Segundo o DPT, o perfil foi retirado dos dentes da ossada encontrada e inserido no sistema para ser comparado com amostras de familiares procurando parentes.

“O Banco permite a comparação automática entre diversos perfis genéticos inseridos no seu sistema”, explicou Luis Rogério Machado, perito criminal da Coordenação de Genética Forense do Laboratório Central de Polícia Técnica (LCPT), ao esclarecer que essas ossadas não têm expectativas de serem identificadas por outro método.

O DPT iniciou a coleta do material biológico dos familiares em junho de 2021, com o lançamento da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. A partir de janeiro começaram as inserções das amostras de ossadas não identificadas pelos IMLs. De acordo com o DPT, Banco da Bahia já conta com 153 perfis inseridos.

“Embora estejamos no início dos trabalhos, nós já conseguimos o primeiro resultado positivo”, completou Luis Rogério.

De acordo com a Coordenação de Genética Forense, até o final do ano, 250 amostras de ossadas devem ser incluídas. Considerando o tipo de material, prioritariamente utilizado nestes casos, a extração de DNA pode demorar um pouco mais.