Dentre muitos benefícios, o Banco Inter possui seguro Proteção Financeira. Conforme informações oficiais, com ele, você garante o pagamento do seu cartão de crédito nos meses mais apertados, com planos a partir de R$5,99/mês (no momento desta publicação).

Banco Inter: seguro proteção financeiro e outras opções

Confira algumas coberturas do seguro Proteção Financeiro do Banco Inter:

Perda involuntária do emprego

Pagamento parcial ou total do valor da cobertura que você contratou, de acordo com o prazo definido.

Invalidez permanente total por acidente

Garante o pagamento de indenização caso você não possa mais trabalhar por causa de algum acidente pessoal.

Incapacidade temporária por doença ou acidente

Pagamento de indenização, caso você não possa exercer sua ocupação durante o tratamento ou atendimento médico.

Para realizar a contratação:

Acesse o aplicativo do Banco Inter, selecione a opção “Seguros”;

Selecione Proteção Financeira e escolha seu plano;

Finalize a contratação.

O Banco Inter possui outros seguros. Confira algumas opções:

Seguro Auto Completo

Mais proteção e conforto para você e o seu carro.

Seguro Auto Danos a Terceiros

Cobertura contra danos a terceiros.

Cartão Mais Protegido

Faça suas compras com mais segurança.

Família Tranquila

Serviços para seu Pet, descontos em farmácia, auxílio funeral e mais.

Residência Tranquila

Tenha vários serviços para deixar sua casa em ordem.

Proteção Financeira

Garanta o pagamento do seu cartão nos meses mais apertados.

Seguro Residencial

Proteja a sua casa em caso de imprevistos.

Seguro Viagem

Mais tranquilidade e segurança nas suas viagens.

Seguro Odonto

Cuida da sua saúde odontológica.

Acesse a plataforma oficial do Inter e obtenha informações detalhadas

Para que você obtenha detalhes sobre cada opção de seguro, acesse a plataforma oficial do Banco Inter. A instituição disponibiliza um amplo canal de atendimento que pode te dar detalhes sobre cada um dos seguros.

Direcione o seu planejamento financeiro pessoal

Além do seguro, o Banco Inter também oferece cartão de crédito sem anuidade e outros benefícios para o cliente. Por isso, pode ser viável que você considere o Banco Inter quando for pesquisar opções para gerar economia dentro de um planejamento financeiro pessoal.

O valor do seguro pode sofrer alteração. Por isso, é importante que você consulte o site no momento atual para que saiba o que o banco oferece e quais são os valores.

Analise o custo-benefício dos seguros e das opções de cashback

Certamente, é relevante verificar o custo-benefício dos seguros e das opções de cashback oferecidos pela instituição através do cartão de crédito e da conta digital.