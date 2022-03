Banda Chicafé anuncia novos shows com projeto ‘Estica Verão’

Foto: Arleandes Torres/Divulgação

A banda Chicafé, comandada pelo vocalista Dinão, volta ao Pelourinho com dois shows em abril. Após a última edição do projeto ‘Baianô de Verão’, que aconteceu na terça-feira (22), o grupo prepara duas novas apresentações, nos dias 1º (sexta) e 3 (domingo) de abril. Na sexta-feira, o show acontece na Praça Tereza Batista e no domingo, no Largo Quincas Berro D´Água.

Ambas apresentações da banda, que canta clássicos do axé, fazem parte do novo projeto ‘Estica Verão’. O projeto da Chicafé conta com apoio do Governo do Estado e da Bahiatursa.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias