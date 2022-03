Banda Katulê se prepara para lançamento do single ‘Clima da Gente’

Foto: Divulgação

A banda Katulê se prepara para o lançamento nacional do single “Clima da Gente”, próxima música de trabalho do grupo. Composta pelo vocalista Luís Costa, a canção marca o momento de ascensão da banda de samba.

“Estamos preparando todos os detalhes pra fazer um lançamento bem bonito, com todo o carinho que o público merece. Em breve a gente divulga a data para todo mundo poder se programar e ficar na expectativa junto com a gente”, contou o cantor.

Além de ser lançada nas plataformas de streaming, a música chega junto com um clipe no YouTube. Vale lembrar que a banda é a atual responsável por agitar os domingos da Zomo Zone, no Rio Vermelho.

