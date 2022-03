Banda Take It Easy realiza ‘bloquinho’ carnavalesco no próximo domingo (6)

Foto: Divulgação / Pedro Monteiro

No próximo domingo (6), o Circo Picolino será uma folia carnavalesca completa. Estamos falando do ‘Bloquinho Take It Easy’ que está previsto para começar a partir das 14h. A festa, que está na sua 3ª edição, tem chamado atenção na capital baiana por remontar sambas tradicionais do Rio de Janeiro.

Normalmente, os shows acontecem em um casarão do Imbuí. Mas, nessa ressaca de carnaval, eles criaram um folia diferenciada. Com 14 integrantes, a banda Take it Easy traz no vocal Filipe Pithon, Talita Cardoso e Fernando Pithon. No repertório, clássicos do samba e músicas de grupos renomados como Menos é Mais, Exaltasamba e Thiaguinho. O projeto é uma idealização de Ricardinho Epy.

O ‘Bloquinho da Take It Easy’ terá show de abertura com Lucas Babidi.

Quando? 06 de março, às 14h

Onde? Circo Picolino (Av. Octávio Mangabeira – Pituaçu)

Ingressos? R$ 30 // Vendas @bandatakeiteasy

