Bárbara muda de ideia sobre Gustavo e passa a apoiar relacionamento dele com Lais

Bárbara mudou de ideia sobre Gustavo. Por meio do Twitter nesta quarta-feira (2), a modelo revelou que apoia o relacionamento do bacharel em direito com Lais, principal aliada dela no jogo.

A gaúcha compartilhou na rede social filmagens do empresário afirmando que os participantes do quarto lollipop não possuem empatia com Lais. “Gosto do jeito que Gustavo cuida da Laís. Ok, bonitão, você me ganhou. Bem que eu avisei que assistir é bem diferente de estar aí dentro”, falou a modelo.

Bárbara e Gustavo se estranharam logo após o brother deixar a casa de vidro e entrar oficialmente no reality. Ele acusou a gaúcha de não se comprometer no jogo.

Gosto do jeito que Gustavo cuida da Laís. Ok bonitão, vc me ganhou. (bem que eu avisei que assistir é diferente de estar aí dentro ????) pic.twitter.com/GJH8n9b1sD — Bárbara Heck ???? (@bbaheck) March 2, 2022

