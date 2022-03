‘Barbie humana’ revela ter gastado mais de R$1 milhão em plásticas

Tara Jayne McConachy, conhecida como “Barbie humana”, já gastou uma verdadeira fortuna com suas plásticas. A australiana que possui mais de 150 mil seguidores no Instagram, revelou que os gastos já ultrapassam 200 mil dólares (mais de 1 milhão de reais, na atual cotação).

Entre as transformações feitas pela influenciadora estão cinco cirurgias para aumento dos seios, seis plásticas no nariz, procedimentos com botox e preenchimentos nos lábios.

Além de fazer sucesso na rede social, Tara também está na plataforma adulta “OnlyFans”. “Barbie humana em tamanho real. Você, humano que gosta de trans*r com bonecas, venha brincar comigo!”, diz sua descrição na página.

