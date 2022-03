Barraca de praia pega fogo em Buraquinho, na Região Metropolitana de Salvador

Uma barraca de praia pegou foco em Buraquinho, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, na noite de quinta-feira (24). As chamas, no entanto, só foram controladas na madrugada desta sexta (25). Ninguém ficou ferido.

O incêndio atingiu principalmente a parte dos fundos do Cantinho das Ostras, que fica em uma área onde há cerca de 20 outros estabelecimentos semelhantes. Não há informações sobre o que causou o início do fogo. A Polícia Civil realizará uma perícia para identificar o que provocou o problema.

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 22h, no entanto, o trabalho de combate durou até as 2h desta sexta. As chamas tomaram grandes proporções e puderam ser vistas de longe. Na manhã de sexta ainda havia pequenos focos de incêndio na barra.