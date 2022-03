Batido o martelo: Carla Dantas aceita convite e é pré-candidata a deputada estadual

A Chefe de Gabinete da Prefeitura de Igreja Nova, Carla Dantas, bateu o martelo na tarde desta terça-feira, 23 de março, aceitando o convite do governador Renan Filho e do deputado estadual, Paulo Dantas, para concorrer a uma das 27 cadeiras da Assembleia Legislativa de Alagoas no próximo pleito eleitoral de 2022.

Carla que agora é oficialmente pré-candidata pelo MDB, deve atender o que rege a legislação eleitoral e se desincompatibilizar do cargo público nos próximos dias. A jovem que esteve com o primo Paulo Dantas nesta terça para confirmar sua pré-candidatura, já recebeu o apoio da prefeita Marina de Batalha e também do prefeito de Major Isidoro, Theobaldo Cintra.