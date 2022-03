Bayer oferece novas vagas de estágio para diversas áreas

Em busca de jovens talentos, a Bayer, empresa química e farmacêutica alemã, oferece novas vagas de estágio para diversas áreas. Ao todo, são 122 oportunidades para interessados em trabalhar em uma das três áreas de negócio da companhia: agrícola, farmacêutica e bens de consumo; além do corporativo.

Para participar do programa, é essencial que os estudantes estejam matriculados a partir do 2º ano de um curso do Ensino Superior, Superior Agro ou Ensino Técnico – todas as áreas do conhecimento são bem-vindas. Eles deverão ter, ainda, disponibilidade para estagiar entre 30h e 40 horas semanais em uma das unidades da empresa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia. No caso dos alunos de nível técnico, especificamente, é preciso ter vínculo com colégio técnico e disponibilidade para estagiar por até dois anos.

Eleita cinco vezes uma das 150 melhores empresas para se trabalhar e considerada uma das dez empresas dos sonhos dos jovens na pesquisa carreira dos sonhos, realizada pela Cia de Talentos, a Bayer oferece um programa de estágio robusto e cheio de oportunidades.

Segundo a companhia, a trilha de aprendizagem é baseada em experiências digitais, aprendizagem em grupo e o “on the job learning”. Com isso, os estagiários terão a oportunidade de contribuir com soluções inovadoras diariamente.

Os contratados receberão uma bolsa auxílio que varia entre R$ 1.100 a R$ 2.200, dependendo do tipo de estágio, e terão direito, ainda, a Horário flexível, Short Friday, Vale Transporte, Vale Refeição ou Refeitório no local, Assistência Jurídica, Assistência Médica (com extensão do benefício para dependentes legais), Assistência Odontológica, Assistência a Dependência Química e Tabagismo, acesso ao GymPass, Seguro de Vida, Assessoria Financeira e muito mais.

Como se candidatar

As inscrições ficam abertas até o dia 11 de abril e podem ser realizadas diretamente pelo site https://b.novostalentos.ciadetalentos.com.br/estagio. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem Assessments Online, Dinâmica de Grupo Online, teste de inglês, Painel de Negócios (Dinâmica + Entrevista) e/ou Entrevista Final. A previsão é de que os novos talentos iniciem sua carreira na empresa em agosto deste ano.