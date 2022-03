‘BBB 22’: Arthur limpa nariz na pia e atitude revolta internautas; veja vídeo

O nome de Arthur Aguiar tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (02). É que o rival de Jade Picon limpou o nariz dentro da pia da cozinha do ‘BBB 22’ e a atitude revoltou internautas.

O momento foi comparado com o macarrão feito por Fiuk no ‘BBB 21’. Na ocasião, uma porção de macarrão caiu na pia do reality da TV Globo e o filho de Fábio Jr. colocou novamente dentro da panela.

“Jesus! Logo na pia, Arthur?”, questionou uma. “Misericórdia, que seboso”, reagiu outra. “Comida sabor meleca”, escreveu um terceiro. “Passou água tá novo, gente kkkkk”, brincou uma última. Assista ao vídeo abaixo:

INDEFENSÁVEL! Arthur nojento assoando o nariz na pia da cozinha ???????????? #BBB22 pic.twitter.com/3RS0y2o9wZ — BBB22 (@sisterscomentam) March 2, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias.