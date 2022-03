BBB 22: Bêbada, Natália tem DR com Linn e as duas precisam ser separadas; assista

Natália exagerou na bebida durante a festa desta quarta-feira (16). A sister foi carregada até a área interna da casa. No quarto Grunge, a mineira começou uma discussão com Linn e acusou a cantora de ser desleal por tentar afastar Jessi dela.

“Eu me sinto deslocada. Muitas vezes as conversas é só de vocês duas e não me incluem. Eu fico triste, magoada. Eu amo vocês. Vocês me ignoram mas eu amo vocês independente de tudo”, começou a mineira.

“Não quero magoar ninguém. Só quero fazer uma pergunta: Eu te diminui ou te ignorei na festa? Não te diminui e nem te ignorei na festa de HOJE”, completou a designer de unhas.

“Você vai ter que me ouvir. Eu achei que você pudesse ser desleal. Falei, falei sim. Não nego que falei. Muitas das vezes eu sentia ciúmes da Jessi e eu achei que você queria afastar ela de mim. Eu falei isso com você! Eu não fui falsa!Eu pensei que você estivesse sendo falsa. Eu não te julguei. Você está se colocando em uma situação de julgamento”, continuou.

A cantora começou a chorar e pediu que Natália parasse de falar. A designer de unhas se exaltou e as duas foram separadas. “Eu te julguei?”, berrava a integrante do grupo pipoca.

Mais cedo a mineira havia reclamado do comportamento das comadres com Eslovênia.

