BBB 22: Gustavo revela que quer Eliezer no paredão

A formação de paredão neste domingo (20) mexeu com os demais participantes do BBB 22. Em conversa com o próprio Eliezer, Gustavo revelou que deseja que o brother vá ao paredão, mas que torce pela permanência dele.

“Não quero que você saia, só quero que você vá para o Paredão. Claro, se fosse eu, você e a Laís, claro que eu queria que você saísse”, falou o bacharel em direito, que já está emparedado.

Eliezer levou o comentário do amigo numa boa. “Se eu pegasse o líder, você não era a minha opção… semana passada eu só indiquei você porque um estava imune, o outro tinha sido indicado pelo Líder.. Acho que tem coisas mais importantes”, falou.

