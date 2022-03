BBB 22: Lina detona forma como Arthur trata mulheres no ao vivo

Lina revelou um certo desconforto com relação à maneira como Arthur trata as mulheres do BBB 22 no ao vivo. A cantora citou o caso de Lais, e afirmou que o ator tira a médica de “louca”.

“Senti que a Laís ficou insegura em relação quando o Arthur puxa… O Arthur já tá conseguindo fazer esse lugar. Foi muito bom falar desse lugar que incomoda, porque incomoda a mim quando ele fica falando dessas coisas em relação à ela, porque eu acho isso muito chato!”, começou.

Lina acredita que o esposo de Maira Cardi é bastante manipulador. “Primeiro parece que tá tirando ela de louca, no sentindo de: ‘Ah, porque você é descontrolada, quando você chega no ao vivo você se transforma’. Igual ele trouxe da outra vez falando: ‘Porque você fala comigo de um jeito que chora antes e depois vem e se transforma no ao vivo’. Acho que isso não é legal! Ele fala que ela fica criando coisas, não acho legal”, completou a cantora.

Jessilane também comentou que desaprova as atitudes de Arthur “No caso da Laís, eu não sinto que ela abaixa, eu sinto que ela muitas vezes não consegue concluir o raciocínio porque ela tá sendo interrompida! Isso desconstrói o que ela vinha falando”, ponderou.

