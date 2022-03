BBB 22: Paulo André vence prova do anjo

Paulo André é o novo anjo do Big Brother Brasil 22, após vencer prova disputada sábado (26). Os brothers se dividiram em duplas que disputaram entre si, para garantir vaga na semi-final. As semis foram disputadas por Jessi contra Pedro Scooby e Natália contra PA. Na final, Paulo André venceu e se tornou o novo anjo.

A prova consistia em ficar com a cabeça em um bastão que rodava. Ao sinal de Tadeu Schmidt, eles tinham que deixar o bastão e jogar bolinhas para tirar as peças de cima do dente. Quem terminasse primeiro, vencia a prova.