‘BBB 22’: Pedro Scooby pede a Linn para indicá-lo ao paredão

Linn da Quebrada vive uma saia justa daquelas no Big Brother Brasil 22. É que com Paulo André como ‘anjo’ da semana, a sua possível indicação, Arthur Aguiar, deve ser imunizado.

Em conversa com a líder da semana, Pedro Scooby revelou para a cantora que ela podia indicá-lo à berlinda.

“Amanhã você vai fazer o que seu coração está mandando, o que você quiser fazer. O que a gente fez não tem nada a ver com jogo. Tem a ver com o pessoal, coração”, aponta o surfista para a Líder da semana.

“Não tem nada a ver com o jogo. A gente olhou para o coração e falou: ‘Mano, eu acho que ela merece’, e acabou. Daí para frente, a liderança é tua, você faz o que você quiser. Se você quiser me indicar, você me indica e fé em Deus”, dispara o brother.