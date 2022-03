Foto: Reprodução/Redes Sociais

O segundo eliminado do ‘BBB 22’, Rodrigo Mussi, foi visto aos beijos com Viih Tube, que também é ex-participante do reality. Os dois foram flagrados no segundo dia do Lollapalooza, festival de música que acontece em São Paulo.

Na ocasião, ambos estavam na área VIP para assistir o show de Miley Cyrus.

Confira vídeos do momento:

Rodrigo e Viih Tube ???? “Ele beija bem pra caramba”, confessou ela. pic.twitter.com/Nl2jL36KcA — manu (@maanucoments) March 27, 2022

