Bebê de 11 meses é resgatado após se trancar dentro de casa; entenda

Foto: Corpo de Bombeiro/Divulgação

Um bebê de 11 meses ficou preso dentro de casa no último sábado (5), na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. As informações são do g1 Triângulo e Alto Paranaíba.

A mãe limpava a varanda da residência e estava com a porta da cozinha aberta, mas ouviu a porta fechar após uma ventania, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Após o barulho, o bebê puxou a tranca, que fica próxima do chão e acabou preso dentro de casa já que nenhuma outra porta estava aberta.

Os bombeiros conseguiram entrar no local após 20 minutos de trabalho. Através de um rodo, pedaço de fio e clipe de papel, foi possível alcançar a chave da sala de casa. O bebê chorava no momento, mas não sofreu nenhum ferimento.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

