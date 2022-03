Bebê estuprado em Palmeira dos Índios recebe alta da UTI e tem quadro considerado estável

O bebê de 7 meses, estuprado na cidade de Palmeira dos Índios, nessa terça-feira (15), recebeu alta da UTI Pediátrica do Hospital Geral do Estado (HGE), nesta quarta-feira (16). De acordo com a assessoria de comunicação do HGE, o bebê foi submetido a um procedimento cirúrgico e precisou ter o ânus suturado devido a violência…

O bebê de 7 meses, estuprado na cidade de Palmeira dos Índios, nessa terça-feira (15), recebeu alta da UTI Pediátrica do Hospital Geral do Estado (HGE), nesta quarta-feira (16).

De acordo com a assessoria de comunicação do HGE, o bebê foi submetido a um procedimento cirúrgico e precisou ter o ânus suturado devido a violência sexual sofrida.

A criança está internada na enfermaria e seu quatro de saúde é considerado estável.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO

O Hospital Geral do Estado (HGE) informa que o bebê J. P. B. S. V., de 7 meses, recebeu alta da UTI Pediátrica e segue internado em enfermaria. O menor foi admitido nesta terça-feira (15) e seu quadro de saúde é considerado estável.