Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Saiba que a Belgo Bekaert oferece oportunidades para aprendiz industrial para sua unidade de Feira de Santana, na Bahia.

Para participar, os interessados devem ter concluído o ensino médio ou estar no último ano de curso e ter disponibilidade de 40 horas semanais para uma jornada mista. Isso porque, os contratados participarão de uma capacitação ministrada pelo Senai e terão, ainda, atividades práticas na unidade fabril da empresa.

De acordo com a empresa, ao final do programa, o participante terá concluído mais de 2 mil horas de capacitação para o desenvolvimento profissional.

É importante notar que pessoas em situação de vulnerabilidade social e da rede pública de ensino terão prioridade no processo seletivo, que visa recrutar e desenvolver jovens talentos de diferentes faixas etárias, preparando-os para o futuro e para o mercado como um todo.

Ainda nesse sentido, o Programa Aprendiz Industrial oferece ao jovem a oportunidade de iniciar a carreira em uma empresa que apoia e busca cada vez mais estimular a diversidade, inclusão e igualdade no ambiente laboral. Isso significa que todas as pessoas são bem-vindas no processo, independentemente de raça, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade ou deficiência.

Além da oportunidade de ingressar no mercado, os contratados receberão uma bolsa auxílio mensal e terão direito, também, a vale transporte, seguro de vida e alimentação no refeitório da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em participar da seleção deverão realizar sua inscrição até o dia 13 de março diretamente na página do programa de aprendiz. Clique aqui para se inscrever.

O processo seletivo está dividido em diferentes etapas, que incluem inscrição, teste, apresentação por vídeo, dinâmica, entrevistas, visita à fábrica, seleção do gestor, exame médico e entrega de documentação. A previsão é que os jovens talentos sejam contratados em maio.