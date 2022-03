Bell Marques rememora sucessos do carnaval durante Baile Barra Ondina

Foto: Sércio Freitas / Divulgação



Apesar da folia não estar autorizada nas ruas, o cantor Bell Marques relembrou os maiores sucessos da avenida durante um show chamado Baile Barra Ondina. Logo no início de sua apresentação, na noite da segunda (28), ele cantou ‘Voa Voa’ e enlouqueceu o público.

Foram mais de duas horas de muita emoção, alegria e fãs atônitos cheios de saudade. Antes de Bell, quem subiu ao palco foi o cantor Dan Valente. O artista prestou uma homenagem ao cantor, utilizando um óculos escuros com o nome do ícone.

“Bell é uma referência para todos nós, independente do estilo musical. Muito honrado em dividir esse palco com ele”, contou Dan, que levou seu piseiro para o palco desde as primeiras horas da noite.

A noite acabou com apresentação do Dj Rafa Gouveia. Vale lembrar que o Baile Barra Ondina ganhou data extra, que será nesta terça (01), com shows de Bell Marques e É o Tchan. O evento é uma realização da 2GB Entretenimento.

Foto: Sércio Freitas / Divulgação

Foto: Sércio Freitas / Divulgação



Leia mais sobre o Carnaval de Salvador no ibahia.com