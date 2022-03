Benefícios do recrutamento interno: Conheça quais são!

Você já parou para pensar nos benefícios do recrutamento interno? Se ainda não, talvez este seja um momento apropriado para essa reflexão.

Afinal, o recrutamento interno não acontece de maneira aleatória. Ele traz consigo diversos benefícios e vantagens para a empresa que o adere. Quer saber quais são todas essas vantagens? Acompanhe este texto e saiba mais!

Quais são os benefícios do recrutamento interno?

São diversos os benefícios do recrutamento interno que podemos listar. No entanto, vamos nos ater àqueles que fazem mais sentido e trazem mais impactos de médio e longo prazo. Confira:

1. Conhecimento maior sobre o candidato

Quando uma empresa investe em um recrutamento interno, automaticamente ela tem maiores chances de conhecer melhor o candidato. Afinal, ele já está atuando na empresa há algum tempo, e nesse período pode ter apresentado características e informações importantes sobre o indivíduo.

Assim sendo, torna-se muito mais fácil fazer uma análise profunda de todos os candidatos, visualizando aqueles que mais se encaixam no novo cargo. Logo, tudo isso otimiza o tempo de recrutamento.

2. Profissional mais alinhado às dinâmicas da empresa

Uma pessoa que já atua dentro de uma empresa, há algum tempo, também tem conhecimentos sobre a dinâmica da corporação. Em outras palavras, ela entende a cultura, o dress code, os clientes, os colaboradores, os setores, entre tantos outros conhecimentos importantes.

Isso significa um tempo poupado mais tarde, afinal, não será necessário explicar tudo do “zero” para o candidato. Mas sim, ele já terá uma bagagem robusta de diversas informações sobre a empresa. E isso poderá impactar no desempenho e nos resultados que ele mesmo traz.

3. Cria motivação para quem quer plano de carreira

As pessoas começarão a ter mais motivação para trabalhar e desenvolver as suas carreiras. Afinal, um dos benefícios do recrutamento interno é mostrar para os indivíduos que eles têm a chance de ir além, com um plano de carreira estruturado que os auxilie em um crescimento constante.

Logo, os colaboradores poderão enxergar um propósito dentro da empresa, buscando melhorias em sua atuação em prol de sonhos e metas.

4. Retém mais talentos

Seguindo os benefícios do recrutamento interno que já mencionamos, podemos destacar outro que é “consequência” das vantagens acima: a retenção de talentos.

Isso porque os profissionais qualificados querem ser valorizados, desejam crescer e buscam um ambiente de trabalho sólido, robusto e muito benéfico em vários sentidos. Logo, o recrutamento interno pode propiciar alguns desses fatores, auxiliando na retenção de talentos.

5. Proporciona mais agilidade durante o recrutamento

Por fim, um dos principais benefícios do recrutamento interno que também podemos citar é a agilidade durante o processo seletivo. Afinal, como mencionamos, é possível conhecer melhor os candidatos, além de atrai-los com mais facilidade, por meio de anúncios internos.

Tudo isso, no médio prazo, pode diminuir os custos durante o processo seletivo, além de acelerar as escolhas, decisões e contratações. Por isso, vale muito a pena investir nessa possibilidade na hora de impulsionar a sua empresa a novos patamares!

Considere essa possibilidade e veja os benefícios do recrutamento interno na prática. 😉