BHub recruta profissionais de diversas áreas

A BHub, startup de Gestão por Assinatura, está recrutando profissionais de diversas áreas. Ao todo, são mais de 15 vagas abertas, sendo que grande parte é afirmativa para mulheres, pessoas trans e pessoas negras. A ação faz parte do propósito da empresa que deseja construir um time cada vez mais diverso. Atualmente, 40% dos colaboradores são mulheres, mas o objetivo é aumentar esse número.

Há chances para Analista de Mídia Performance Pleno, Analista de Mídias Sociais Júnior, Produção Audiovisual (Júnior), Coordenação de Departamento Pessoal, Recruiting Sourcer & Candidate Experience (TA), Senior Tech Business Partner – TBP, Analista de Customer Experience Sênior (vaga afirmativa para mulheres), Analista de Customer Experience Sênior (vaga afirmativa para pessoas negras), Especialista Contábil Financeiro – Onboarding de Clientes, Especialista de Onboarding do Cliente (vaga afirmativa para mulheres) e muito mais.

Segundo a empresa, muito além da capacitação técnica ou experiência anterior, é essencial que os profissionais se identifiquem com a cultura da BHub e estejam, de fato, dispostos a reforçar times de diversas áreas.

As contratações vão de encontro com o momento da companhia, que está em franco crescimento e tem como foco a expansão das áreas de desenvolvimento de produto e tecnologia. Ainda, a equipe de finanças e operações também deve receber reforços nos próximos meses. A expectativa é que com os novos talentos, a empresa consiga garantir um atendimento com ainda mais excelência para as mais de 200 empresas que atualmente utilizam a plataforma.

É importante notar que os contratados receberão salário compatível com o mercado e poderão atuar na modalidade home office e/ou híbrido. Ainda, eles terão direito a alguns benefícios, como auxílio home office, vale alimentação ou vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte, auxílio creche, day off no mês de aniversário e semana off para curtir o final de ano com a família.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://boards.greenhouse.io/bhub e cadastrar currículo. No endereço é possível conferir também a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.