Bingo online: conheça as celebridades que jogam

Para a surpresa de alguns, o bingo sempre foi um jogo muito popular no mundo todo. Na verdade, ele ainda é. Especialmente nos países da comunidade britânica, que têm o jogo não só legalizado, mas também como parte de sua cultura. E os bingos online vem ganhando cada vez mais espaço nestes países e em diversos outros.

Mesmo ainda sem a tão esperada legalidade do jogo, o Brasil é um deles! Então leia este artigo e veja como os bingos continuam divertindo e encantando pessoas no mundo todo. Pois entre elas, estão muitas celebridades famosas que são apaixonadas pelo jogo! Confira a lista e veja se você conhece todas elas:

Russel Crowe

Russel talvez tenha uma das histórias mais interessantes com o jogo entre as celebridades da lista. O premiado ator de papéis icônicos em Gladiador (2000) e muitos outros filmes nasceu na Nova Zelândia.

Mas viveu boa parte de sua juventude na Austrália, tendo seu primeiro contato com a sétima arte por lá. Mas antes de começar sua trajetória no cinema, Russel trabalhou em um bingo na cidade de Sydney como cantador. De acordo com relatos de amigos, o ator foi demitido do estabelecimento por usar linguajar impróprio ao cantar os números.

E tudo indica que o gosto do ator pelo jogo permanece o mesmo. Uma vez que já foi visto frequentando bingos em diversas ocasiões com sua ex-mulher Danielle Spencer.

Cristiano Ronaldo

Um dos maiores craques que o futebol já viu, Cristano Ronaldo, também entrou para essa lista! O português já revelou que é fã do jogo desde sua primeira passagem por Manchester, onde foi introduzido ao jogo.

Segundo o camisa 7 do United, o jogo das cartelas ajudou-o muito a desenvolver suas habilidades de conversação em inglês. Cristiano mostra ser um fã do jogo até os dias de hoje, sendo avistado muitas vezes frequentando cassinos.

Paris Hilton

A atriz, modelo e empresária norte-americana, Paris Hilton, tem uma paixão antiga por este jogo. Fã e frequentadora assumida de cassinos, a herdeira da família Hilton está acostumada com a fama desde muito cedo. Então este hobby seu nunca foi segredo para ninguém.

Famosa por receber as luxuosas festas de Paris, a mansão dos Hilton também sediou muitos jogos de bingo! E a participação de muitos famosos como a atriz, e sua amiga pessoal, Courtney Cox, era bastante comum.

Courtney Cox

É isso mesmo… a personagem de uma das séries mais assistidas no mundo também é fã declarada deste jogo. A atriz americana que eternizou Monica Geller em Friends é também famosa por esse seu hobby de longa data.

Assim como Paris Hilton, é fã da versão mais dinâmica do jogo, com 75 bolas (estilo americano). O portal referência em bingos online, Bingográtis.com, explica melhor como a versão americana é jogada:

“Nesse jogo as cartelas são confeccionadas com 5 colunas e 5 linhas, totalizando 25 espaços para números. Como geralmente o quadrado central é um curinga (geralmente com a palavra FREE escrita) para ganhar o jogador precisa marcar 24 números.”

Bono Vox

O vocalista da banda irlandesa, U2, é mais um artista que se rendeu às emoções deste jogo. Tanto que nos anos 90, abriu uma cafeteria, localizada no centro de Dublin, muito famosa por sediar jogos de bingo. Bono tinha o hábito de se juntar aos jogadores e, inclusive, trazia muitos amigos e celebridades para participarem da diversão. Apesar do empreendimento não ter durado muito tempo, o interesse de Bono pelo jogo permanece até os dias de hoje.

Mick Jagger

Este talvez seja um dos mais ‘bingomaníacos’ da lista. Considerado um dos maiores ‘pé frios’ do futebol, o vocalista dos Rolling Stones supostamente usa toda sua sorte nos bingos. Mick sempre foi famoso por dar grandes festas em sua mansão em Richmond (Londres). A maioria delas só atingia o ápice quando as partidas de bingo-britânico começavam. Esta é uma das versões mais populares no mundo, contendo 90 bolas e partidas mais longas e emocionantes! As cartelas desta modalidade normalmente contêm três linhas e nove colunas (27 espaços), com até 15 números sendo sorteados.

A Rainha da Inglaterra e a Família Real

Eu sei, poder ser difícil de acreditar. Mas a matriarca real é de fato mais uma amante do jogo das bolinhas enumeradas. Apesar de muitos hobbies dos integrantes da realeza britânica ainda permanecerem desconhecidos, este é, sem dúvida, um dos mais comentados. De acordo com diversas fontes, se divertir em família com o jogo é um hábito antigo de Sua Majestade.

E como o fruto não cai longe do pé, Príncipe William é outro ‘bingo-lover’. Frequentador assíduo de bingos, o príncipe já fez até sua esposa, a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, aderir ao passatempo. E convenhamos… não precisa muito para se render às emoções de preencher as cartelas!

