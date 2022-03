Boletim Focus indica sétima alta na previsão de inflação

De acordo com a projeção do boletim Focus divulgado no dia 2 de março pelo Banco Central do Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano de 2022 em 5,6%. Essa é a sétima vez consecutiva que o mercado financeiro aumenta a previsão de inflação para 2022.

Há uma semana, a projeção do mercado financeiro era que a inflação ficasse em 5,56% este ano. Já há quatro semanas atrás, a previsão da inflação brasileira para o ano de 2022 era 5,38%.

O mercado também acabou elevando a expectativa em relação à evolução do IPCA no próximo ano. Há quatro semanas atrás, a projeção da inflação era de 3,5% para 2023. Nesta semana, a projeção foi para 3,51%. Já para o ano de 2024 o mercado elevou a estimativa para 3,1%.

Boletim Focus desta semana e dados sobre a inflação no Brasil

O Boletim Focus é divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil e resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado. Entre os indicadores analisados pelo Boletim Focus estão o IPCA (Índice de preços ao consumidor amplo), Taxa de câmbio, Projeções do PIB e por fim, a meta para a Taxa Selic.

Nesta semana, o boletim manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) registrada há sete dias, de 0,3%, em 2022. De acordo com o BC, esta é a quarta semana consecutiva que o mercado financeiro mantém a projeção de crescimento da economia em 0,3%.

Para o ano de 2023, o boletim Focus acabou registrando a mesma expectativa de PIB divulgado na semana passada, de 1,5%. Há quatro semanas atrás, estimava-se que o Produto Interno Bruto crescesse 1,55%. Já para o ano de 2024, a projeção manteve-se estável, ficando em 2%.

Para especialistas no assunto, o conflito que vem ocorrendo no Leste Europeu acaba influenciando os preços internacionais de petróleo, fertilizantes e o funcionamento das cadeias globais de produção. Sendo assim, essa guerra deve acabar gerando uma maior pressão sobre a inflação brasileira.

Taxa de juros

O Banco Central ainda informou que o mercado manteve em 12,25% a previsão para a taxa básica de juros (taxa Selic). Quatro semanas antes, a projeção era de 1,75%. Vale lembrar que no mês de fevereiro, o Comitê de Política Monetária (Copom), acabou aumentando a taxa de juros de 9,25% para 10,75% ao ano. Em comunicado oficial, o Copom informou que deve continuar elevando os juros básicos até que a inflação esteja controlada no médio prazo.

Já para o final de de 2023, o mercado estima que a taxa básica de juros (taxa Selic) caia para 8% ao ano e para o ano de 2024, a previsão é de que a Selic esteja definida em 7,25% ao ano. Por fim, a expectativa do mercado para a cotação do dólar em 2022 ficou em R$ 5,50. Desse modo, houve alterações nas previsões de todos os indicadores e não apenas da inflação brasileira.