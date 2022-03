Bolsonaro libera saque de R$ 1 mil para 40 milhões de brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro liberou oficialmente o saque de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A liberação ocorreu por meio de uma medida provisória (MP), com um decreto autorizando a liberação do benefício.

Conforme adiantado aqui no Notícias Concursos, o saque de até R$ 1 mil do FGTS será liberado para trabalhadores com contas ativas (emprego atual) e inativas (empregos anteriores). A liberação dos valores não será nada burocrático. Acontece que o créditos dos valores será realizado por meio de conta poupança social digital.

O saque de até R$1 mil do FGTS começará a ser liberado no dia 20 de abril e seguirá até o dia 15 de junho, quando os nascidos em dezembro fecharão o cronograma de liberações. Entretanto, quem quiser poderá retirar o valor depois do fechamento do calendário, mas se atentando ao prazo final de saques: até 15 de dezembro deste ano.

A movimentação do valor do saque emergencial do FGTS poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem nenhum custo para o trabalhador. O aplicativo do Caixa Tem está disponível tanto para sistemas do Android quanto para iOS.

Conforme informado, o saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberados entre 20 de abril (para nascidos em janeiro) e 15 de junho (nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro.

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei. Quem vai receber o novo saque do FGTS? O novo saque do FGTS em 2022 será liberado para todos os trabalhadores que possuem saldo positivo. A liberação ocorrerá, assim, para contas ativas (emprego atual), quanto nas contas inativas (empregos anteriores). Vale destacar que mesmo que o trabalhador possua mais do que R$ 1 mil disponível para resgate, o saque será limitado neste valor. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar todo o montante disponível. Como consultar o saldo das contas do FGTS? Por SMS É possível acompanhar os depósitos e o saldo total das contas por meio do SMS, ou seja, via celular. Essa é uma das maneiras bem práticas. Para fazer adesão do recebimento de SMS, clique aqui. Por correspondência O trabalhador também poderá acompanhar a movimentação de sua conta do FGTS por meio do extrato entregue diretamente na residência, a cada dois meses. O funcionário deverá informar seu endereço completo no site informado acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01. No site ou aplicativo Uma outra maneira simples e fácil de consultar o saldo do FGTS é pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Para quem não sabe, no site da CAIXA é possível informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. Além disso, é possível usar ainda a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. Veja aqui como consultar o número do PIS/NIS. Já o aplicativo pode ser baixado nos seguintes links: Celulares Android (clique aqui para baixar)

Celulares iOs – Apple (clique aqui para baixar)

Fonte: Notícias Concursos