Bombar anima fim de semana com shows de Ministério Público, Oz e Gabi da Oxe

A casa noturna Bombar, no Rio Vermelho, terá um fim de semana agitado com uma programação que mistura ritmos africanos, pop, funk e pagode. Neste fim de semana o local terá promoções e bebidas dobradas, com atrações até o dia 6 de março.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram ou através do número (71) 9 8321-9646. Os valores da entrada estão sofrendo constante alteração.

Para iniciar as programações, nesta sexta-feira (4) a partir das 22h o clima será de uma festa dos anos 2000 com a apresentação dos Dj’s Gabi da OXE, Assis e Ober.

Já no sábado (5), também às 22h, acontece o “Baile dos Signos” com os piscianos como tema na apresentação do Oz, do Attooxxá com um repertório que traz funk e pagode.

No domingo (6), às 19h, o fim de semana será encerrado por Peu Alves com um show especial de aniversário. Vale lembrar que o uso de máscara e a apresentação do comprovante de saúde são obrigatórias para a entrada no local.

