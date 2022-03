Bombeiros combatem novos focos de incêndio na subestação da Chesf

O Corpo de Bombeiros de Alagoas esteve novamente, na noite de sexta-feira, 04, na subestação Xingó, pertencente a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) após o surgimento de novos focos de incêndio no local. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Corporação, duas guarnições, com cinco militares, foram enviadas ao local por volta…

O Corpo de Bombeiros de Alagoas esteve novamente, na noite de sexta-feira, 04, na subestação Xingó, pertencente a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) após o surgimento de novos focos de incêndio no local.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Corporação, duas guarnições, com cinco militares, foram enviadas ao local por volta das 22h10 uma vez que novos focos de incêndio surgiram no mesmo local da ocorrência registrada na tarde de sexta-feira. Após alguns minutos, as chamas foram extintas com sucesso.

Na tarde de ontem (04), um incêndio, considerado de pequeno vulto, atingiu o transformador de corrente. Em nota, a Chesf informou que houve uma falha seguida de um incêndio no equipamento da subestação. As chamas se limitaram a este equipamento e foram debeladas. Mesmo com o incidente, a subestação opera normalmente.