Bombeiros resgatam corpo de homem desaparecido em barragem

O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado boiando preso em uma vegetação situada em uma barragem no povoado Jua, município de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas.

As informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) dão fala que foi necessária atuação da guarnição de mergulho da corporação e também do Grupamento de Operações Aéreas do Estado para resgatar o corpo na barragem. Cinco militares atuaram na ocorrência.

Após resgate, o corpo foi deixado às margens da rodovia e recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

CBM/AL