Bombeiros salvam homem de afogamento no rio Jacarecica, em Maceió

Na tarde desta terça-feira, 22, um homem de 53 anos foi resgatado por guarda vidas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AL) no rio Jacarecica, no Litoral Norte de Maceió. Por pouco ele não se afogou.

Segundo informações da corporação, o homem estaria ingerindo bebida alcoólica às margens do rio, quando decidiu atravessá-lo. Neste momento ele foi arrastado pela correnteza e jogado a cerca de 450 metros de distância das margens.

Guarda-vidas do posto Cruz das Almas foram acionados e entraram na água para tentar realizar o salvamento. O helicóptero dos Bombeiros, Falcão 05, também foi deslocado para ocorrência. Um mergulhador saltou da aeronave, mas não foi possível fazer o resgate aéreo.

Os três militares então realizaram a nado o reboque da vítima para fora do rio.

Após avaliação, o homem foi liberado no local sem necessidade de ser socorrido para um hospital.